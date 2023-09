Anna Lewandowska bryluje na salonach. Zadała szyku na czerwonym dywanie

Od dłuższego już czasu Anna Lewandowska aktywnie promyje zdrowy styl życia, zarówno online, jak i offline . Układanie planów treningowych i żywieniowych to jednak nie jedyne zajęcie WAG reprezentacji Polski. 34-latka spełnia się bowiem również w roli businesswoman - jest ona właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek , co pozwoliło jej zbudować własne imperium. Obecnie majątek Anny Lewandowskiej wyceniany jest na około 313 mln złotych.

Anna Lewandowska na pokazie Armaniego w Wenecji. Polka ściągnęła na siebie uwagę fotoreporterów

W sobotni wieczór polska WAG wybrała się z kolei na na pokaz mody "One Night Only Venezia Giorgio Armani", gdzie skradła show, dumnie pozując do zdjęć w olśniewającej stylizacji. Anna wybrała bowiem długą, czarną suknię z głębokim rozcięciem. Całość uzupełniła czarnymi sandałkami na obcasie i złotą biżuterią.