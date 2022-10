Metamorfoza Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji zdradza sekret swojej diety

Dieta jest prosta, osiem godzin jem, 16 nie jem. Jak zacznę o 10, to o 18 kończę. Jak zacznę o 12, to mogę później. 16 godzin musi być, okno żywieniowe

O stosowaniu isntermittent fasting (IF), czyli diety okienkowej lub postu przerywanego, pisała m.in. Anna Lewandowska. "W ostatnich miesiącach mój grafik był wypełniony po brzegi. Mniej więcej od listopada zeszłego roku zdecydowałam się na wypróbowanie, jak IF wpłynie na mój organizm. Oprócz tego stosowałam oczywiście suplementację i podejmowałam regularne treningi (4-5 tygodniowo). (...) To, co zauważyłam to: lepsza jakość snu, łatwiejsza regeneracja, szybsze spalanie tkanki tłuszczowej i powrót do formy sprzed ciąży oraz lepsza regulacja gospodarki węglowodanowej" - wyjaśniała na blogu.