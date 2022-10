W ostatnim czasie w życiu Anny Lewandowskiej działo się jeszcze więcej niż zwykle. Przez kilka dni przebywała w stolicy Francji, gdzie na żywo oglądała pokazy na wydarzeniu Paris Fashion Week , a przy okazji czerpała własne biznesowe inspiracje. "Bonjour Paris! Croissant, kawa i klimat paryskich uliczek, to w Paryżu lubię najbardziej. Ale dziś jestem tu w innym celu . Tym razem szukam inspiracji, bo właśnie wystartował Paris Fashion Week. Stay tuned, bo moja następna kolekcja bardzo was zaskoczy" - zapowiedziała w jednym z wpisów na Instagramie .

Po powrocie do Katalonii starała się jak najwięcej czasu spędzić z rodziną. Razem z Robertem i córkami wybrała się na wycieczkę rowerową , był też wypad do lodziarni. Żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony uczciła to fotografią z Klarą i Laurą . "Najcenniejszy czas! Bliskość dla każdego malucha to ważna rzecz w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa dla dzieci i nas dorosłych" - wyjaśniła.