Na ten moment wiele przemawia na korzyść ofiary. 23-latka bowiem niezmiennie opowiada jedną, spójną wersję wydarzeń. Dani Alves natomiast w przeciągu ostatnich miesięcy kilkukrotnie zmieniał już swoje zeznania. Z początku twierdził on, że wcale nie zna kobiety oskarżającej go o gwałt, następnie przyznał, że między nim a 23-latką doszło do zbliżenia, jednak jego towarzyszka wyraziła na to zgodę. Kolejne zeznania Alvesa mocno zaskoczyły dziennikarzy i kibiców. Piłkarz stwierdził bowiem, że to on został ofiarą napaści seksualnej. Ostatecznie jednak Brazylijczyk zeznał, że do zbliżenia doszło za obopólną zgodą.