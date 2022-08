Ależ Anna Lewandowska zaszalała! Nagranie robi furorę w sieci

Życie w Hiszpanii sprzyja Annie Lewandowskiej. Nie dość, że lokalizacja sprzyja rozwojowi biznesu 33-latki, to jeszcze pozwala jej na zdobywanie nowych doświadczeń. Trenerka fitness może teraz nie tylko ćwiczyć na plaży, ale także sprawdzać się w nowych dyscyplinach sportowych. Kulisami z życia w Katalonii ukochana Roberta Lewandowskiego chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Tym razem dodała ona filmik, którym nie tylko zachwyciła, ale też zaskoczyła internautów.

Tak Anna Lewandowska spędza czas w Hiszpanii. Czegoś takiego mało kto się spodziewał

Lewandowska postanowiła spróbować swoich sił w... wakesurfingu. 33-latka wrzuciła do sieci nagranie, na którym doskonale widać, że taka forma aktywności sprawia jej dużą frajdę. "Próbuję nowych rzeczy" - napisała.

Pod wpisem trenerki fitness od razu pojawiły się setki komentarzy. Internauci byli pod wrażeniem umiejętności żony "Lewego". Swój zachwyt głośno wyrazili m.in. muzyk Sebastian Karpiel-Bułecka, jego ukochana Paulina Krupińska, dziennikarka Monika Olejnik oraz narzeczona Frenkiego de Jonga, Mikky Kiemeney.

To, co przykuło uwagę ludzi, to nieschodzący z twarzy Lewandowskiej uśmiech. Widać, że 33-latka szybko odnalazła się w Hiszpanii, a transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony wyszedł rodzinie na dobre.

