Albańskie media nie pozostawiają złudzeń. Mówią o "zranionej Polsce"

Nie tak miał wyglądać pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą nowego trenera. Powiedzieć, że nasze Orły zawiodły w Pradze, to jak nie powiedzieć nic. "Biało-Czerwoni" już w pierwszych minutach spotkania stracili dwie bramki, a rywale wyraźnie dominowali na boisku. Mecz zakończył się wynikiem 3:1. Honorowego gola dla Polski strzelił Damian Szymański.

Portugalski szkoleniowiec będzie miał teraz twardy orzech do zgryzienia, bowiem "Biało-Czerwoni" po kilku dniach przerwy zmierzą się na PGE Narodowym z Albanią. Albańskie media wykorzystują problemy naszej kadry. Nie brakuje z ich stron odważnych deklaracji. Eksperci przewidują kolejną sensację.

Albańczycy pewni siebie przed meczem z Polakami. Nie mają wątpliwości, kto wygra w Warszawie

Rywale Polaków mimo że nie są faworytem spotkania, nie tracą optymizmu i zapowiadają, że to oni sprawią niespodziankę. Dziennikarze podkreślają, że trener Sylvinho poprowadzi drużynę do wielkiego tryumfu w Polsce.

Dodatkową motywacją dla Albańczyków jest sytuacja w naszej kadrze. Ich zdaniem, piłkarze po porażce z Czechami są rozbici i przystąpią do poniedziałkowego meczu z większą presją, co może niekorzystnie wpłynąć na wynik.

"Reprezentacja Albanii jest gotowa do tego, by na polskiej ziemi z pozytywnym wynikiem rozpocząć eliminacje do Euro 2024. Wszyscy mają dobrą energię. Zapominamy o złych meczach i staramy się zrobić coś wielkiego" - pisze serwis "Panorama".