Akt hojności Leo Messiego. Obdarował kolegów z klubu wyjątkowymi gadżetami

Leo Messi od kilku miesięcy budził ogromne zainteresowanie mediów. Po wywalczeniu złotego pucharu z reprezentacją Argentyny w Katarze, 36-latek wrócił do rozgrywek w klubie. Tam jednak nie odgrywał pierwszoplanowej roli i co ciekawe narobił sobie kłopotów wizerunkowych. Piłkarz od pewnego czasu był łączony z powrotem do FC Barcelony, natomiast kiedy plotki o rzekomych przenosinach mistrza świata dotarły do Paryżan, ci poczuli się urażeni, że zawodnik dogaduje się z innymi za ich plecami. 36-latek, choć poinformował, że nie przedłuża kontraktu z Paris Saint-Germain, nie zdecydował się podjąć współpracy z "Dumą Katalonii".