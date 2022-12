"Aferka" na rajskich wakacjach Lewandowskich. Córka dała popis

Reprezentacja Polski swoją przygodę z mundialem w Katarze zakończyła na 1/8 finału rozgrywek. Choć "Biało-Czerwoni" ulegli Francuzom 1:3 , to i tak rozegrali wówczas swój najlepszy mecz na turnieju. Stanęli do pojedynku jak równy z równym i nie bali się konstruować obiecujących akcji. Zupełnie inaczej niż w spotkaniu z Argentyną, po którym piłkarze i Czesław Michniewicz musieli mierzyć się z krytyką za fatalny styl i grę bez wyrazu.

Po ostatnim meczu na mistrzostwach świata głos zabrał Robert Lewandowski , który sygnalizował, w jakiej taktyce on i koledzy z kadry czują się najlepiej. "Radość z gry jest potrzebna. To będzie ważny element, nawet w niedalekiej przyszłości. Oczywiście, jest inaczej, jak próbujemy atakować. Gdy gramy bardziej defensywnie, tej radości nie ma " - opowiadał przed kamerą TVP.

Teraz kapitan reprezentacji ma trochę czasu, by odpocząć po mundialu i w ogóle po trudach sezonu. A ten był dla niego przełomowy, wszak kilka miesięcy temu - w dość gorącej atmosferze - zmienił klub i rozpoczął przygodę w Barcelonie . W najbliższym czasie na murawie jednak się nie pojawi. Decyzją hiszpańskiego Komitetu Apelacyjnego został zawieszony na trzy najbliższe spotkania . To echa meczu "Dumy Katalonii" z Osasuną. "Lewy" obejrzał wówczas czerwoną kartkę (za dwie żółte), a opuszczając boisko, wykonywał dyskusyjne gesty .

To dla klubu i samego Polaka duże rozczarowanie. Gorycz mogą osłodzić wakacyjne chwile z rodziną , które - przez wzgląd na zawodowe obowiązki - Lewandowskiemu wcale nie zdarzają się tak często.

Rajskie wakacje Roberta i Anny Lewandowskich. Żona piłkarza opisała rozczulającą sytuację z córkami