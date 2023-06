Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 zł za 2-3 godziny i tak to się zaczęło

Taraszkiewicz zarzuciła piłkarzowi kłamstwo. Zapewniła, że będzie broniła swojego dobrego imienia i wytoczy sprawę o zniesławienie. "Panie Rzeźniczak. Ja to tylko mam nadzieję, że Pan ma te dowody na tę moją 'prostytucję'. I tak, oczywiście, że na każde zdania Pana Rzeźniczaka odpowiem. W przeciwieństwie do Ciebie, Panie Rzeźniczak - ja mam dowody " - zwróciła się do "Rzeźnika".

Magda zaczęła się zachowywać zupełnie inaczej, niż zachowywała się przez pierwsze 1,5 miesiąca. Robiła się nerwowa i była osobą, która nie chciała rozmawiać o swoim domu rodzinnym, o swojej mamie. (...) Kiedyś, jak zaczęło się psuć między nami, mówię: 'Magda, dlaczego ty nie jesteś tą Magdą, w której ja się zakochałem, jak się poznaliśmy?'. I ona wtedy powiedziała, że to nie była ona, tylko że ona udawała, żeby mnie zdobyć wtedy i te słowa pamiętam do dziś

Oburzenie po wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka. "Trzeba być kompletną kanalią"

Marcin Najman, w rozmowie z "Faktem", mówi, że "jak usłyszał, co Rzeźniczak opowiadał o matce swojego dziecka i ile jej zapłacił, to poczuł ogromne obrzydzenie". "Nie mam słów, żeby opisać tę karykaturę ojca. Dobro dziecka to jest rzecz najważniejsza. Jak można mu zafundować taką informację, że matka była kobietą na telefon. Trzeba być wielkim idiotą. Nie wiem, czy on jest tak głupi. (...) Trzeba być kompletną kanalią" - tłumaczy.