Monika Olejnik zaskoczyła Zbigniewa Bońka i Jerzego Dudka. Poszło o żółte kartki piłkarzy Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska sensacyjnie wygrała z Argentyną 2:1 , dzięki czemu zajmuje pierwsze miejsce w mundialowej grupie C. W trakcie spotkania Saudyjczycy wyłapali aż 6 żółtych kartek , co nie umknęło uwadze Olejnik. Dziennikarka na wizji zastanawiała się, czy te kary będą miały wpływ na... sobotni mecz z Polską (początek pojedynku o godzinie 14:00).

A czy nie ułatwi nam trochę sprawy to, że piłkarze Arabii dostawali żółte kartki, to teraz będzie im przeszkadzało w meczu z nami?

Dudek i Boniek byli zaskoczeni pytaniem. Odpowiedzieć postanowił były prezes PZPN. "Nie, to nie będzie im przeszkadzało, bo to nie ma absolutnie żadnego znaczenia" - wyjaśnił. Ale jego dość jasny przekaz najwyraźniej nie usatysfakcjonował gospodyni "Kropki nad i", która drążyła temat i... tylko się pogrążała. "Nie, nie, chodzi mi o to... Ale jak w czasie meczu będą dostawać kolejne żółte kartki, no to będzie jak czerwona i wylecą, czy nie?" - nie dawała za wygraną.