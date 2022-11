To wcale nie były plotki. Książę William rzeczywiście nie pojechał na mundial w Katarze, choć początkowo planował osobiście kibicować reprezentacji Anglii podczas zawodów. Decyzja jest ostateczna. Mimo to spotkał się z piłkarzami tuż przed ich wylotem. Skierował do nich krótkie, ale bojowe przesłanie. Zdjęcia z wydarzenia trafiły do sieci.