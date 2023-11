A jednak, to koniec. Partnerka Neymara wyznaje. "Nie jestem w związku"

Neymar choć jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i idolem wielu kibiców z całego świata, niekoniecznie jest on wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o jego życie prywatne, a mianowicie miłosne perypetie. Brazylijczyk w ostatnich latach otaczał się mnóstwem pięknych kobiet, jednak żadna z nich nie zdołała zatrzymać go u swego boku na dłużej. Kibice mieli nadzieję, że gwiazdor saudyjskiego Al-Hilal ustatkuje się, gdy w jego życiu w 2020 roku pojawiła się Bruna Biancardi. Brazylijskie media mówiły nawet wówczas, że modelka rozkochała w sobie piłkarza do tego stopnia, że planują oni stanąć na ślubnym kobiercu. Niestety, w sierpniu 2022 roku modelka oznajmiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że rozstała się w byłym zawodnikiem PSG.