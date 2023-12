A jednak, Anna Lewandowska się wygadała. "Nie mogę się doczekać"

Anna i Robert Lewandowscy przez kilkanaście lat mieszkali w Niemczech, gdzie piłkarz brylował w Bundeslidze jako zawodnik Borussii Dortmund i Bayernu Monachium . W ubiegłym roku natomiast rozpoczęli kolejny ważny etap w swoim życiu i przeprowadzili się do Hiszpanii. Zmiana miejsca zamieszkania spowodowana była głównie głośnym transferem kapitana reprezentacji Polski do katalońskiego klubu FC Barcelona .

Przeprowadzka do słonecznej Hiszpanii odmieniła życie przede wszystkim Anny Lewandowskiej. Polska WAG piłkarska w Barcelonie nawiązała bowiem nowe przyjaźnie, rozwinęła swoje biznesy i, co najważniejsze, odnalazła nowe pasje - surfing i bachatę. Internauci, którzy na bieżąco śledzą jej konta w mediach społecznościowych zauważyli pewnie, że po zmianie miejsca zamieszkania 35-letnia trenerka fitness wyraźnie rozkwitnęła. Sama zainteresowana stale powtarza, że jest zakochana w Hiszpanii i od dawna marzyła, by tam zamieszkać.