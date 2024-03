Pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego Dominik Marczuk w karierę seniorską rozpoczął w 2019 roku w wieku niespełna 16 lat. Wówczas młody napastnik rozpoczął współpracę z klubem Podlasie Biała Podlaska i w barwach tej ekipy zaliczył 19 spotkań. W 2020 roku przeniósł się on do Stali Rzeszów, w którą wywalczył awans do I ligi w sezonie 2021/22. Talent młodego piłkarza szybko zauważony został przez przedstawicieli czołowych polskich zespołów. O rozpoczęcie współpracy z Marczukiem starała się m.in. Jagiellonia Białystok , która w 2023 roku dopięła swego i podpisała w 20-latkiem kontrakt.

Jeśli chodzi o piłkę reprezentacyjną, debiut zaliczył w 2021 roku, kiedy to dołączył do kadry narodowej do lat 19. W kolejnych latach był także zawodnikiem drużyn do lat 20 i 21. Teraz w końcu doczekał się powołania do seniorskiego zespołu.