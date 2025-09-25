Zwykle mówi o Świątek, teraz ostrzega kolegę Lewandowskiego. Kilka słów prawdy

Mistrzostwo Europy, dwa mistrzostwa Hiszpanii i krajowy puchar - takimi osiągnięciami drużynowymi w wieku 18 lat może pochwalić się Lamine Yamal. Młody Katalończyk jest prawdziwym odkryciem, diamentem Barcelony. Wystarczy spojrzeć na jego wartość rynkową, która oscyluje w granicach... 200 milionów euro. Na ten moment jest najdroższym piłkarzem świata.

W Paryżu na gali Złotej Piłki Yamal drugi raz z rzędu odebrał nagrodę im. Raymonda Kopy dla najlepszego piłkarza do lat 21. Co więcej, w klasyfikacji głównej statuetki był drugi. Można przypuszczać, że przy takiej formie w kolejnych latach w końcu stanie na deskach Theatre du Chatelet, aby odebrać upragnione trofeum.

Boris Becker przestrzega Yamala. Wysłał mu jasny sygnał

W bardzo krótkim czasie Lamine Yamal osiągnął ogromną popularność, której owocami są m.in. kontrakty reklamowe i masa pieniędzy. W takiej sytuacji wokół gwiazdora mogą pojawiać się osoby, chcące ogrzać się jego blaskiem. Jednocześnie sam piłkarz już w tym wieku pokazuje, że skromność nie jest jego najmocniejszą stroną.

Latem media rozpisywały się o jego słynnej imprezie urodzinowej, na której ponoć solenizant zażyczył sobie obecność wielu kobiet oraz (rzekomo) osób z karłowatością. Sam zawodnik Barcelony zaprzeczał takim doniesieniom, ale tak czy inaczej jego pozaboiskowe życie również jest tematem dla dziennikarzy.

Widząc zachowanie 18-latka, na kilka wartościowych słów zdobył się Boris Becker. Legendarny tenisista wprost ostrzegł Lamine'a Yamala przed błędami młodości, których w konsekwencje w przyszłości mogą być bardzo surowe. - Cóż, to dla mnie sygnał ostrzegawczy. Yamal jest wspaniały, wygrywa wszystko, jest najlepszym młodym zawodnikiem na świecie, ale oczywiście przypomina mi młodego Borisa Beckera w wieku 17 lat - powiedział w rozmowie z "TalkSport" były niemiecki tenisista, który w młodości również nie strwonił od jupiterów i iście rockowego życia.

Wybierz więc przyjaciół, zaufaj rodzinie, zbuduj sieć zabezpieczeń, dzięki której po zakończeniu kariery piłkarskiej nie popełnisz oczywistych błędów

Do tej pory Yamal rozegrał dla Barcelony łącznie aż 109 spotkań, w których strzelił 27 goli i zanotował 37 asyst. Obecnie 18-latek leczy kontuzję, która wykluczyła go z kilku ostatnich spotkań zespołu Hansiego Flicka.

Robert Lewandowski oraz Lamine Yamal podczas meczu FC Barcelona Nur Photo/East News East News

Boris Becker AFP

Boris Becker AFP