Zwycięzcy TAURON Junior CUP polecieli spełniać marzenia

Młodzi piłkarze z Akademii Piłkarskiej Limanovia, którzy w listopadzie wygrali TAURON Energetyczny Junior CUP, w poniedziałek przed południem wylecieli na obóz szkoleniowy na Maltę. Była to główna nagroda w turnieju, w którym startowało 100 dziecięcych drużyn z południowej Polski.

W poniedziałek przed południem z lotniska w Krakowie na Maltę wyleciało siedmiu młodych piłkarzy wraz z trenerem i opiekunem ze Stowarzyszenia SIEMACHA. Młodzi piłkarze spędzą tam pięć dni, podczas których mają zaplanowane cztery treningi z grającym w maltańskiej II Lidze klubem San Gwann FC, a także z trenerami i młodymi piłkarzami z tego kraju.

W czwartek, 12 marca, piłkarze z Limanovii rozegrają mecz z drużyną z Malty (rocznik 2009). W planach jest również coś dla ducha: zwiedzanie m.in. stolicy Malty, Valletty, a także dawnej stolicy tego kraju - Mdiny oraz Stadionu i tamtejszego oceanarium.

- Sport jest ważnym elementem życia młodego człowieka, dlatego tak istotne dla nas jest wspieranie wszelkich aktywności fizycznych dzieci. Dzisiaj dopełniliśmy obietnicy i zwycięzcy TAURON Junior Cup jadą w świat, by spełniać marzenia - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. - Kolejna edycja turnieju już jesienią - dodaje prezes.

TAURON Junior Cup to turniej odbywający się co roku w ramach programu "TAURON wspiera młodych sportowców", stworzonego na potrzeby wsparcia sportu młodzieżowego. W całym turnieju rywalizowało 100 drużyn - łącznie 1000 młodych piłkarek i piłkarzy w wieku od 8 do 10 lat.

Do Wielkiego Finału, organizowanego w Krakowie z okazji Święta Niepodległości, zakwalifikowało się po osiem najlepszych drużyn wyłonionych w eliminacjach małopolskich, śląskich i dolnośląskich.

Gościem specjalnym finału był Jerzy Dudek, były bramkarz Liverpoolu i Realu Madryt, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej i zwycięzca Ligi Mistrzów z 2005 roku.