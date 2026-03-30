Szymon Marciniak to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich arbitrów. Jego sędziowskie poczynania możemy śledzić zarówno na krajowym podwórku, jak również na największych piłkarskich arenach świata. Wyrobił on sobie bardzo silną pozycję w środowisku sędziowskim, dzięki czemu cieszy się dużym zaufaniem najważniejszych piłkarskich federacji globu.

To spowodowało szereg spekulacji, dotyczących pogarszającego się stanu zdrowia polskiego arbitra. Sam zainteresowany dość szybko rozwiał jednak pesymistyczne domysły, uważając je za zdecydowanie przesadzone.

Marciniak pojechał na zgrupowanie arbitrów. "Jest pewniakiem do wyjazdu na mundial"

Obawy o los Szymona Marciniaka nie były bezpodstawne. Polak znajdował się bowiem w gronie kandydatów do wyjazdu na zbliżające się coraz większymi krokami mistrzostwa świata 2026. Ewentualny uraz mógł go natomiast wykluczyć z udziału w tej historycznej imprezie.

Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" przekazał nowe informacje ws. Marciniaka. Obecnie Polski arbiter znajduje się w Pizie, gdzie trwa zgrupowanie europejskich sędziów. Celem tego wydarzenia jest wyłonienie arbitrów, których UEFA oddeleguje do pracy przy piłkarskich MŚ 2026.

"We Włoszech stawiło się szesnastu sędziów z krajów zrzeszonych w UEFA. Nominację na mistrzostwa świata otrzyma dwunastu z nich. Decyzja [...] zapadnie wkrótce po zgrupowaniu. Podejmie ją FIFA - z Pierluigim Colliną na czele. Marciniak jest pewniakiem do wyjazdu ze względu na umiejętności [...] ale ma ostatnio sporo problemów ze zdrowiem" - przekazał wspomniany wcześniej Włodarczyk.

Dotychczas Szymon Marciniak miał okazję występować na dwóch mundialach. Zadebiutował on przy okazji MŚ z 2018 roku. Tam poprowadził dwa spotkania fazy grupowej turnieju. W 2022 roku mogliśmy natomiast podziwiać jego sędziowskie wyczyny już w trzech meczach MŚ. Jednym z nich był oczywiście finał, w którym udział wzięły wówczas reprezentacje Francji oraz Argentyny. Od czterech lat Marciniak ponownie czeka na możliwość występu na piłkarskich MŚ. Wiele wskazuje na to, że Polak spełni to marzenie, jeśli oczywiście nie będzie on posiadał poważnych przeciwwskazań zdrowotnych.

Szymon Marciniak Piotr Matusewicz East News

Szymon Marciniak Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Szymon Marciniak KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP AFP

