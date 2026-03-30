Zwrot ws. Szymona Marciniaka. Chwila do mundialu, nagle takie informacje
Jakiś czas temu w mediach pojawiły się spekulacje na temat stanu zdrowia jednego z najpopularniejszych arbitrów z kraju nad Wisłą - Szymona Marciniaka. Sam zainteresowany postanowił jednak rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii. Chwilę później otrzymaliśmy natomiast informacje o wyjeździe Marciniaka do Włoch. Wyprawa ta ma związek ze zbliżającymi się coraz większymi krokami MŚ 2026.
Szymon Marciniak to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich arbitrów. Jego sędziowskie poczynania możemy śledzić zarówno na krajowym podwórku, jak również na największych piłkarskich arenach świata. Wyrobił on sobie bardzo silną pozycję w środowisku sędziowskim, dzięki czemu cieszy się dużym zaufaniem najważniejszych piłkarskich federacji globu.
Jakiś czas temu w sieci pojawiły się niepokojące informacje na temat stanu zdrowia Marciniaka. Nabawił się on bowiem urazu, który na pewien czas wykluczył go z możliwości występowania w roli głównego arbitra. Polak miał poprowadzić jeden z hitowych pojedynków Ligi Mistrzów, jednak ostatecznie nie był w stanie pojawić się tego dnia na murawie.
To spowodowało szereg spekulacji, dotyczących pogarszającego się stanu zdrowia polskiego arbitra. Sam zainteresowany dość szybko rozwiał jednak pesymistyczne domysły, uważając je za zdecydowanie przesadzone.
Marciniak pojechał na zgrupowanie arbitrów. "Jest pewniakiem do wyjazdu na mundial"
Obawy o los Szymona Marciniaka nie były bezpodstawne. Polak znajdował się bowiem w gronie kandydatów do wyjazdu na zbliżające się coraz większymi krokami mistrzostwa świata 2026. Ewentualny uraz mógł go natomiast wykluczyć z udziału w tej historycznej imprezie.
Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki.pl" przekazał nowe informacje ws. Marciniaka. Obecnie Polski arbiter znajduje się w Pizie, gdzie trwa zgrupowanie europejskich sędziów. Celem tego wydarzenia jest wyłonienie arbitrów, których UEFA oddeleguje do pracy przy piłkarskich MŚ 2026.
"We Włoszech stawiło się szesnastu sędziów z krajów zrzeszonych w UEFA. Nominację na mistrzostwa świata otrzyma dwunastu z nich. Decyzja [...] zapadnie wkrótce po zgrupowaniu. Podejmie ją FIFA - z Pierluigim Colliną na czele. Marciniak jest pewniakiem do wyjazdu ze względu na umiejętności [...] ale ma ostatnio sporo problemów ze zdrowiem" - przekazał wspomniany wcześniej Włodarczyk.
Dotychczas Szymon Marciniak miał okazję występować na dwóch mundialach. Zadebiutował on przy okazji MŚ z 2018 roku. Tam poprowadził dwa spotkania fazy grupowej turnieju. W 2022 roku mogliśmy natomiast podziwiać jego sędziowskie wyczyny już w trzech meczach MŚ. Jednym z nich był oczywiście finał, w którym udział wzięły wówczas reprezentacje Francji oraz Argentyny. Od czterech lat Marciniak ponownie czeka na możliwość występu na piłkarskich MŚ. Wiele wskazuje na to, że Polak spełni to marzenie, jeśli oczywiście nie będzie on posiadał poważnych przeciwwskazań zdrowotnych.