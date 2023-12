Zwrot ws. przyszłości Marka Papszuna. Zapadła ostateczna decyzja

W lipcu był trener Rakowa Częstochowa zdecydował się na współpracę z redakcją CANAL+ w charakterze eksperta. Po zwolnieniu Fernando Santosa był jednym z głównych kandydatów do roli selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza zdecydował się jednak na zatrudnienie w roli selekcjonera Michała Probierza. Dziennikarze przekazywali, że szkoleniowiec był mocno sfrustrowany decyzją prezesa PZPN. W oczach kibiców był on wymarzonym kandydatem do pracy z kadrą.