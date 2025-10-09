Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zwrot akcji ws. Probierza, nagle takie doniesienia. To miało mu zaszkodzić

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od czerwca Michał Probierz pozostaje bezrobotny. Wiele wskazywało, że niebawem może się to zmienić, bowiem głośno w kontekście jego pracy, jako selekcjonera było w Kazachstanie. Co więcej, szkoleniowiec miał już mieć ustalone warunki kontraktu. Mimo to sprawa nie rusza do przodu, a najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Piotr Wołosik. W podcaście "Ofensywni" wskazał wprost, co mogło mu zaszkodzić.


Michał ProbierzJose Manuel Alvarez Rey/NurPhotoAFP

W czerwcu 2025 roku Michał Probierz podał się do dymisji i zakończył pracę z piłkarską reprezentacją Polski. Wszystko tuż po tym, jak jego kadra przegrała jeden z najważniejszych meczów aktualnie trwających kwalifikacji do mistrzostw świata, z Finlandią w Helsinkach 1:2. Do tego doszedł nieoczekiwany konflikt z Robertem Lewandowskim ws. opaski kapitana.

Od tamtego czasu o szkoleniowcu było dość cicho. Ciekawe zrobiło się na początku października, gdyż w kazachskich mediach pojawiły się plotki odnośnie Probierza. Miał on być jednym z trzech głównych kandydatów do przejęcia reprezentacji Kazachstanu. Z czasem wydawało się, że plotki mogą okazać się prawdą.


    Jak przekazał na antenie "Kanału Sportowego" Mateusz Borek, warunki kontraktu miały być już ustalone. - Właśnie dostałem tutaj ciekawą informację, że ponoć uzgodnione są już warunki Michała Probierza z Kazachstanem - powiedział.

    Mimo takich informacji o temacie Probierza przestały pojawiać się nowe komunikaty. Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Piotr Wołosik. W podkaście "Ofensywni" wskazał, co aktualnie się dzieje wokół byłego selekcjonera Polaków.

    Są nowe wieści ws. Probierza. "Transfery lubią ciszę"

    Zdaniem dziennikarza wszystko zapowiadało się bardzo dobrze. Na niekorzyść 53-latka miało wpłynąć medialne zamieszanie, jakie stworzyło się w polskich i kazachskich mediach. Na tę chwilę nic w tym temacie się nie dzieje.

    Obiecująco ponoć to wszystko wyglądało, a jest cisza na planie. Podobno jakieś medialne zamieszanie. Najpierw Kazachowie wypuścili informację pierwsi, że Michał Probierz znalazł się w gronie kandydatów do objęcia stołka selekcjonera reprezentacji Kazachstanu
    przekazał.

    - Później w Polsce pojawiły się informacje, że sprawa jest już przesądzona, a podobno to wszystko, ten młyn medialny szkodzi całej sprawie. Transfery lubią ciszę. Nic się w tej sprawie nie dzieje i zobaczymy - dodał.

    Aktualnym selekcjonerem Kazachów jest Tałgart Bajsufinow, który tymczasowo zastępuje zwolnionego Stanisława Czerczesowa.

    
    
    Michał ProbierzMarkku Ulander / Lehtikuva / AFPEast News
    
    Selekcjoner reprezentacji Polski - Michał ProbierzMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    
    Michał ProbierzGrzegorz Wajda/REPORTER East News

