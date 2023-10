​Zwrot akcji w polskim klubie. Do mariażu nie dojdzie?

Na prawdziwej huśtawce znaleźli się w ostatnich latach kibice ŁKS . Gładki spadek z Ekstraklasy w COVID-owym sezonie 2019/20, potem trzyletni pobyt na jej zapleczu. W Fortuna I lidze przychody klubu piłkarskiego są znacznie ograniczone, przez co łodzianie popadli w finansowe zawirowania - najbardziej namacalnym tego efektem było rozwiązanie, z winy klubu, kontraktu przez duńskiego pomocnika Mikkela Rygaarda , dwa lata temu. Sezon 2022/23 zapowiadał się jako przejściowy, ale piłkarze trenera Kazimierza Moskala grali jak natchnieni i na mecie rozgrywek wszyscy I-ligowi rywale oglądali ich plecy. To nie wszystko - awans zaliczyły również rezerwy ŁKS (do II ligi) i trzecia drużyna (do IV ligi).

W międzyczasie (końcówka 2022 r.) na horyzoncie pojawił się nowy inwestor i to nie byle jaki. Kupnem ŁKS zainteresowanie wykazał Amerykanin z polskimi korzeniami Philip Platek. To udziałowiec kilku klubów w ligach europejskich ( Casa Pia w Portugalii, Spezia we Włoszech) i południowoamerykańskich ( America Mineiro w Brazylii).

Tymczasem mija już prawie rok od kiedy strony zaczęły mieć się ku sobie i coraz bardziej wygląda na to, że do mariażu nie dojdzie. To prawda, że Platek dwa razy pojawił się na meczu ŁKS, to prawda że pomógł w transferze Mateusza Kowalczyka do duńskiego Brondby, ale m.in. portal weszło.com pisze, że na dziś do zamknięcia transakcji jest dalej niż bliżej. Być może wpływ na to ma fakt, że Spezia zamiast walczyć o powrót do Serie A przyjęła azymut przeciwny i znajduje się prawie na samym końcu jej zaplecza.