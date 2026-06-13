Zwrot akcji w ostatniej chwili. A jednak. Wieczysta w trzeciej lidze

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Kibice Wieczystej Kraków kilkanaście dni temu świętowali historyczny awans ich klubu do Ekstraklasy. W sobotnie popołudnie przyszła pora na kolejną fetę. Rezerwy Wieczystej po szalonej ostatniej serii spotkań ostatecznie wygrały rozgrywki małopolskiej czwartej ligi i w nowym sezonie będą występowały na poziomie trzeciej ligi. Losy awansu ważyły się do ostatnich sekund. Ostatecznie pomogła bolesna wpadka największego rywala.

Właściciel Wieczystej Kraków i Sławomir Peszko
Właściciel Wieczystej Kraków Wojciech Kwiecień i Sławomir Peszko Mateusz Sobczak / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Kibice Wieczystej Kraków w ostatnich tygodniach przeżyli nieprawdopodobne zawirowania. Zaczęło się od pogłosek medialnych dotyczących rzekomego zainwestowania właściciela Wieczystej w Wisłę Kraków. Taki scenariusz miał sprawić, że beniaminek z Krakowa miałby wylądować na poziomie czwartej ligi - bez względu na ostateczne rozstrzygnięcie.

Drużyna prowadzona przez Kazimierza Moskala na finiszu sezonu pokazała jednak znakomitą postawę. Do baraży Wieczysta awansowała z trzeciego miejsca w tabeli, przez co w decydującej fazie oba spotkania rozegrała w Krakowie, na stadionie Wisły. Ostatecznie Krakowianie w barażach pokonali Polonię Warszawa oraz Chrobrego Głogów i po raz pierwszy w historii awansowali do Ekstraklasy.

Niemniejsze emocje kibicom Wieczystej zapewniły czwartoligowe rezerwy. W tamtych rozgrywkach losy awansu do trzeciej ligi ważyły się do ostatnich sekund, a o wszystkim przesądziła ostatnia kolejka ligowa.

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Rafał Sierhej

Dramatyczna ostatnia kolejka. Losy awansu rezerw Wieczystej ważyły się do ostatnich sekund

Przed ostatnią kolejką prócz liderującej Wieczystej (72 punkty) w grze pozostawali również zawodnicy Beskidu Andrychów (72 punkty) oraz Orła Ryczów (70 punktów). Ci ostatni do awansu potrzebowali porażek obu przeciwników, przez co wszystkie oczy były zwrócone na mecze Wieczystej i Beskidu. Krakowianie mierzyli się na wyjeździe z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska, natomiast do Andrychowa przyjechał Dalin Myślenice.

Emocje w ostatniej serii spotkań były ogromne. Beskid do przerwy prowadził 2:0, co przy bezbramkowym remisie Wieczystej dawało im promocję do trzeciej ligi. Po przerwie jednak rozpoczęła się jazda bez trzymanki.

Kalwarianka wpadła w tarapaty, gdy w 57. minucie boisko z powodu czerwonej kartki opuścił Jakub Bąk. Grająca w przewadze Wieczysta strzeliła w 71. minucie gola. Trafienie Tobiasza Mrasa sprawiało, że Krakowianie byli pewni awansu, bez względu na wynik Beskidu.

Kibice małopolskiego futbolu wstrzymali oddech w 88. minucie, gdy wyrównującego gola w Kalwarii Zebrzydowskiej strzelił Eryk Ceglarz. Taki rezultat pozbawiał awansu Wieczystą na rzecz prowadzącego 2:1 Beskidu. Co jednak kilkadziesiąt sekund później wydarzyło się w Andrychowie? Beskid ostatecznie zmarnował dwubramkową zaliczkę i zaledwie zremisował 2:2, przez co na ostatniej prostej zmarnował niebywałą szansę na awans.

Po ostatnim gwizdku spotkania w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęło się nerwowe oczekiwania. Nagła eksplozja radości i taniec radości dał wszystkim jednoznaczną wiadomość - Wieczysta pomimo remisu 1:1 skorzystała na wpadce Beskidu i awansowała na poziom trzeciej ligi.

Rezerwy Wieczystej zatem od nowego sezonu będą grać w czwartej grupie trzeciej ligi. Według wielu obserwatorów jest to zdecydowanie najbardziej wymagająca z czterech grup na tym szczeblu rozgrywkowym. Prócz większego prestiżu Wieczysta zyskała zdecydowanie lepsze pole do tego, by ogrywać w rezerwach zawodników niemieszczących się w pierwszej drużynie.

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