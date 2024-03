Zwrot akcji w Barcelonie? Hiszpanie donoszą, pozycja Xaviego na ostrzu noża

FC Barcelona rozgrywa wyraźnie gorszy sezon od poprzedniego, choć nie na wszystkich polach. "Duma Katalonii" poprzednie rozgrywki niespodziewanie zakończyła aż z dwoma tytułami. Barcelona mimo poważnych kłopotów finansowych wygrała najpierw Superpuchar Hiszpanii, żeby później to samo zrobić także z La Liga . Może styl nie był nadzwyczajnie porywający, ale najważniejszy jest efekt, a więc tytuły, które trafiły do gabloty, a Barcelona niesamowicie mocno ich potrzebowała.

Po tak udanym sezonie przy kłopotach finansowych zadowolenie w zespole było bardzo duże. Naturalnie wzrosło także zaufanie do trenera Xaviego, którego część kibiców bardzo mocno doceniała za to, jak drużyna wyglądała w defensywie, a z kolei inna część fanów dostrzegała niemoc w ofensywie i problemy zespołu podczas meczów na europejskiej scenie. Ostatecznie jednak zwyciężyło to większe zaufanie i Xavi po sezonie przedłużył swoją umowę z Barceloną na zdecydowanie lepszych warunkach.