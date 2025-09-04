Zwrot akcji w 97. minucie i dwie czerwone kartki. Dramaturgia w meczu "polskiej grupy"

Dziś o godzinie 18:00 wybrzmiał pierwszy gwizdek arbitra w meczu Litwy z Maltą. Spotkanie odbyło się na stadionie w Kownie, w ramach kolejnej rundy zmagań w eliminacjach do mistrzostw świata 2026.

Przed meczem Malta znajdowała się na ostatnim miejscu grupy G, mając na koncie jeden punkt zdobyty w czterech meczach. Z kolei Litwa znajdowała się tuż nad swoimi rywalami, z dwoma oczkami po trzech rundach eliminacji do mundialu. Pojedynek w Kownie był więc kluczową częścią "walki" o przedostatnie miejsce w tabeli.

Sześć żółtych kartek w pierwszej połowie

Już w pierwszych minutach Litwini mogli wyjść na prowadzenie. Paulauskas znalazł się w polu karnym rywala i zdołał oddać strzał. Bramkarz Malty Henry Bonello miał jednak inne plany.

Za to w 12. minucie mogliśmy obejrzeć pierwszą żółtą kartkę w meczu. Alexander Satariano pociągnął rywala za koszulkę, za co arbiter postanowił go ukarać. Chwilę później Litwini poszli z kolejną akcją, jednak w boczną siatkę trafił Upstas. Trzy minuty później Paulauskas znów szukał swojej szansy. Uderzył w światło bramki, jednak golkiper obronił uderzenie.

W 19. minucie doszło do groźnego, na pierwszy rzut oka, starcia przed polem karnym Litwinów. Napastnik Malty Chouaref walczył o piłkę z Upstasem. W trakcie tej rywalizacji obrońca Litwy został kopnięty w głowę. Jednak, po szybkim opatrzeniu przez medyków zawodnik wrócił do gry.

W 26. minucie żółtą kartką ukarany został maltański pomocnik Paul Mbong. Arbiter postanowił tak po faulu na Utkusie. Kolejna kara indywidualna, tym razem dla Litwnia Edvinasa Girdvainisa, nadeszła w 35 minucie. To efekt wślizgu wykonanego w rywala. Za moment sędzia pokazał "żółtko" Tutyskinasowi, prawdopodobnie za dyskusje.

W 37. minucie Malta przeprowadziła obiecującą akcję. Po wykonaniu na krótko rzutu wolnego, na wysokości nieco mniej niż połowa boiska, przeszli bliżej pola karnego Litwinów. Z linii bocznej została zagrana piłka, która przeszła między nogami jednego z zawodników w czerwonych koszulkach i dotarła do Paula Mbonga. Ten uderzył po ziemi, chcąc zaskoczyć golkipera Litwy. Gertmonas był jednak czujny i wybronił ten niewygodny strzał. Dobitka Maltańczyków nic nie dała, przez co akcja spaliła na panewce.

W doliczonym czasie pierwszej połowy sędzia spotkania Litwa - Malta pokazał jeszcze dwie żółte kartki. Beerman nieprzepisowo zatrzymał rywala z Litwy, który chciał wybiec za obrońców, a za chwilę Dolżnikow z Litwy podzielił jego los. W efekcie, tylko w pierwszej połowie gracze zobaczyli łącznie sześć żółtych kartek. Wynik wyświetlany na tablicy to 0:0.

Emocje wzięły górę w drugiej połowie meczu. Ważna informacja dla reprezentacji Polski

Nie minęły trzy minuty drugiej połowy i już znów sędzia spotkania sięgnął po żółty kartonik. Tym razem ukarany został Litwin Modestas Vorobjovas. Natomiast w 57. minucie Litwini szli z akcją. Osamotniony napastnik był jednak asekurowany przez trzech obrońców z Malty. Będąc już w polu karnym nie był w stanie opanować piłki i ostatecznie akcja spełzła na niczym.

W 60. minucie nadeszła kolejna żółta kartka. Tym razem arbiter ukarał Enrico Pepe. Pięć minut później żółtą kartką ukarany został Utkus, za faul na Cardonie.

W 72. minucie świetną okazję miała Malta. Wtedy jednak, gdy piłka dotarła do Satariano, znajdującego się w polu bramkowym Litwinów, ten uderzył bardzo nieczysto. Futbolówka nawet nie poszybowała w stronę bramki.

Jednak w 83. minucie nastąpił przełom. Z bliskiej odległości do bramki trafił Satariano. Malta, dosyć zaskakująco, prowadziła 1:0.

Końcówka spotkania była naprawdę emocjonująca. Najpierw czerwoną kartkę obejrzał wprowadzony pięć minut wcześniej reprezentant Malty Azzopardi. Za chwilę został podyktowany rzut karny dla Litwy, który wykorzystał Gineitis. Nie był to jednak koniec emocji, bowiem drugą żółtą kartkę obejrzał również gracz z Litwy, Utkus. W konsekwencji wyleciał z boiska i obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę. Kartki sypały się na lewo i prawo - sędzia potraktował "żółtkiem" nawet trenera Maltańczyków.

Ostateczny wynik meczu to 1:1. Malta pozostaje więc na ostatnim miejscu z dwoma punktami, a Litwa na przedostatnim z trzema oczkami. Polska wciąż ma więc dosyć bezpieczną przewagę trzech punktów nad czwartym zespołem w grupie.

Litwa - Malta w el. MŚ 2026 IMAGO/DOMENIC AQUILINA Newspix.pl

