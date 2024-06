Zwrot akcji last minute. Jest decyzja ministra w sprawie kibiców

- Projekt KR postrzegam jako proces cywilizowania kibiców. W każdym z ośrodków zatrudnione są po dwie osoby, otrzymane środki kibice muszą co do złotówki rozliczyć, muszą zasiąść do stołu z urzędnikami oraz prezydentami miast, z jakiej partii by oni nie byli. KR muszą oficjalnie działać, muszą podpisywać dokumenty, faktury, muszą iść do prezydenta swojego miasta, żeby pogadać. Zaryzykuję stwierdzenie, że corocznie dzięki KR ileś osób schodzi ze złej drogi na dobrą. To jest społeczna zmiana, która toczy się wolno, ale jest to rodzaj rewolucji - mówił nam dr hab. Radosław Kossakowski, który w 2015 r. oceniał dla UEFA projekt "Kibice Razem". Ewaluacja przebiegła pozytywnie, to był pierwszy grant badawczy z UEFA dla Europy środkowo-wschodniej, o projekcie powstała nawet książka.