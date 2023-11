Moment przełomowy był taki, w którym Robert Mazurek do mnie powiedział: "Krzysiek, a może zróbmy jeszcze jeden format, zróbmy coś fajnego, wymyślmy coś". I wymyśliliśmy, tak nam się wydawało, fajny format, tylko wymagał on, żeby raz w tygodniu pojechać do innego miasta. Czyli 3-4 godziny w jedną i drugą stronę, nagranie na miejscu, czyli cały dzień. I przez moment się podpaliłem, a potem wróciło to pytanie: "po co?". I powiedziałem: "Robert, nie obraź się na mnie, ale po co miałbym to robić? On już wtedy wiedział, że jestem zrezygnowany. Spytałem go: "Robert, po co mam z tobą jechać do innego miasta, tracić czas, żeby na na sam koniec zarobić tyle samo co osoby, które w tym czasie nie będą nic robić?"

~ Krzysztof Stanowski