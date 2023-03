Zrobiło się groźnie. Aguero znów złapał się za serce i przerwał transmisję

Sergio Aguero to jedna z największych - a zdaniem niektórych: największa - legend Manchesteru City. Argentyńczyk dołączył do zespołu "Obywateli" w lipcu 2011 roku i pozostał w nim przez okrągłe 10 lat. Został w tym czasie najlepszym strzelcem w historii drużyny. Walnie przyczynił się również do ogromnego rozwoju, który w ostatnim czasie przeszedł Manchester City. Latem 2021 roku jego kontrakt nie został jednak przedłużony, a Aguero nie zamierzał jeszcze kończyć kariery. Chętnych na jego usługi także nie brakowało.