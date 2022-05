Zostali pierwszymi amerykańskimi triumfatorami Ligi Mistrzów CONCACAF

W drugim meczu finału ekipa z Seattle zwyciężyła u siebie 3:0, a pierwsze spotkanie w Meksyku zakończyło się remisem 2-2.

CONCACAF to konfederacja Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, która wchodzi w skład FIFA. Przed laty klubowe mistrzostwa tej strefy - Champions Cup - wygrały drużyny MLS DC United (1998) i Los Angeles Galaxy (2000). Od 2008 roku rozgrywki te przyjęły inny format i nazwę Liga Mistrzów.

"Nie ma słów, aby opisać to, co teraz czuję. Klub przeszedł do historii i zasłużył na to trofeum" - powiedział strzelec dwóch goli Peruwiańczyk Raul Ruidiaz.

Seattle Sounders wygrali Ligę Mistrzów i wystąpią w klubowych mistrzostwach świata

Piłkarze Sounders zostali pierwszą drużyną z USA, która nie tylko wygrała Ligę Mistrzów CONCACAF, ale i również awansowała do klubowych mistrzostw Świata, corocznej imprezy, w której udział biorą klubowi mistrzowie sześciu światowych piłkarskich konfederacji i przedstawiciel gospodarza turnieju.