Edwin van der Sar to dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów

Wiadomość o tym, że van der Sar trafił do szpitala po tym, jak doznał wylewu krwi do mózgu pojawiła się w piątek. Do zdarzenia doszło podczas urlopu Holendra na terenie Chorwacji. W początkowych komunikatach podkreślano, że pierwsza doba po przyjęciu Holendra do szpitala będzie w jego sytuacji "kluczowa", bo przyjęto go w stanie zagrażającym życiu.