Co chcesz sobie udowodnić? Że jesteś taka super? Że ciebie kocha bardziej ode mnie i dzieci? I będzie ci się z tym lepiej żyło? My jesteśmy [razem] 28 lat, nasze dzieci mają 18 i 19 lat. Nawet nie porównuj się do tego, co nas łączy. Bo nigdy nie przeżyjesz tego, co my razem. I nawet, jak nie będziemy już małżeństwem, zawsze będziemy rodzicami dla naszych dzieci

~ podkreślała.