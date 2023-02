Christian Atsu nie żyje. Jego ciało zostało wydobyte spod gruzów po tym, jak Turcję nawiedziło silne trzęsienie ziemi. To, niestety, koniec nadziei dla rodziny piłkarza, która do końca wierzyła, że piłkarz zostanie odnaleziony żywy. W rozmowie z BBC jego żona wspominała, jak trudna była akcja ratunkowa. By dotrzeć do Atsu, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Marie-Claire Rupio opowiadała również o swojej ostatniej rozmowie z mężem. Internauci składają kondolencje pod ostatnim wpisem 31-latka w mediach społecznościowych.