Znowu kuriozalny gol w meczu Porto. Polacy na murawie. Cztery ciosy i koniec

Łukasz Żurek

Piłkarze FC Porto wykonali kolejny krok w stronę tytułu mistrza Portugalii. W niedzielny wieczór pokonali 3:1 Estoril na jego terenie. W wyjściowej jedenastce zwycięskiej ekipy znaleźli się Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek, obchodzący tego dnia 30. urodziny. W ligowej tabeli "Smoki" umocniły się na pozycji lidera, zwiększając przewagę nad drugim Sportingiem Lizbona do pięciu punktów.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior, obrońcy FC Porto, w niebiesko-białych strojach na tle stadionu podczas meczu.
Jan Bednarek (z lewej) i Jakub Kiwior, duet stoperów FC PortoCatarina Morais / KaptaNewspix.pl

W meczu Estoril - FC Porto faworyt był tylko jeden. W jedenastce gości od pierwszej minuty oglądaliśmy komplet Polaków - Oskara Pietuszewskiego, Jakuba Kiwiora i kończącego w niedzielę 30 lat Jana Bednarka.

Z tercetu naszych kadrowiczów do końcowego gwizdka dotrwało dwóch. Ale wszyscy mają powód do satysfakcji. Lider tabeli gładko sięgnął po komplet punktów i zrobił kolejny krok w stronę mistrzowskiego tytułu.

FC Porto na szczycie tabeli. Bednarek, Kiwior i Pietuszewski znowu w akcji. Liga Europy na horyzoncie

Przed czterema dniami na stadionie w Porto gospodarze zremisowali 1:1 z Nottingham Forest w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy. Prowadzenie dał gospodarzom William Gomes w 11. minuta, ale po niespełna 120 sekundach było już 1:1. W kuriozalny sposób piłkę do własnej bramki posłał Martim Fernandes. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.

Niedzielna potyczka też zaczęła się od trafienia samobójczego. Tym razem wynik otworzyli w taki sposób rywale Porto. Była 32. minuta, gdy własnego golkipera pokonał Xeka.

Jeszcze przed przerwą prowadzenie gości podwyższył Pepe. Wcześniej arbiter nie uznał bramki Deniza Gula. Napastnik "Smoków" zagrywał w tej akcji ręką.

Po zmianie stron oba zespoły zadały jeszcze po jednym ciosie. Trzecią bramkę dla Porto zdobył Victor Froholdt. A honorowym trafieniem odpowiedział Yanis Begraoui.

Bednarek z Kiwiorem zaliczyli całe spotkanie. Pietuszewski został zdjęty z murawy po godzinie gry. Dziewięć minut wcześniej został ukarany żółtą kartką.

Teraz drużyna Polaków skupia się już tylko na zbliżającej się batalii o półfinał LE.

- Pokazaliśmy, że potrafimy grać skuteczną piłkę na trudnych boiskach. Zrobiliśmy to już w Stuttgarcie oraz przeciwko Benfice i Sportingowi. Jesteśmy drużyną, która nie zna strachu. Dzięki temu wierzymy w to, co robimy. Jesteśmy bardzo, bardzo silną drużyną - mówił Bednarek po pierwszym starciu z angielskim rywalem.

Rewanżowy mecz Nottingham Forest - FC Porto w najbliższy czwartek (21:00). Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

Liga Portugal
29. Kolejka
12.04.2026
21:30
Zakończony
Yanis Begraoui
78'
Pepe
14'
Xeka
32' (sam.)
Victor Froholdt
72'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Estoril Praia
FC Porto
Rezerwowi

Statystyki meczu

Estoril Praia
1 - 3
FC Porto
Posiadanie piłki
52%
48%
Strzały
8
21
Strzały celne
3
5
Strzały niecelne
4
13
Strzały zablokowane
1
3
Ataki
81
90
Jan BednarekMichael Zemanek/ShutterstockEast News
Jan BednarekMichael Zemanek/ShutterstockEast News
Jakub KiwiorMIGUEL RIOPAAFP
Jakub KiwiorMIGUEL RIOPAAFP
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
