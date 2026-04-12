Znowu kuriozalny gol w meczu Porto. Polacy na murawie. Cztery ciosy i koniec
Piłkarze FC Porto wykonali kolejny krok w stronę tytułu mistrza Portugalii. W niedzielny wieczór pokonali 3:1 Estoril na jego terenie. W wyjściowej jedenastce zwycięskiej ekipy znaleźli się Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek, obchodzący tego dnia 30. urodziny. W ligowej tabeli "Smoki" umocniły się na pozycji lidera, zwiększając przewagę nad drugim Sportingiem Lizbona do pięciu punktów.
W meczu Estoril - FC Porto faworyt był tylko jeden. W jedenastce gości od pierwszej minuty oglądaliśmy komplet Polaków - Oskara Pietuszewskiego, Jakuba Kiwiora i kończącego w niedzielę 30 lat Jana Bednarka.
Z tercetu naszych kadrowiczów do końcowego gwizdka dotrwało dwóch. Ale wszyscy mają powód do satysfakcji. Lider tabeli gładko sięgnął po komplet punktów i zrobił kolejny krok w stronę mistrzowskiego tytułu.
FC Porto na szczycie tabeli. Bednarek, Kiwior i Pietuszewski znowu w akcji. Liga Europy na horyzoncie
Przed czterema dniami na stadionie w Porto gospodarze zremisowali 1:1 z Nottingham Forest w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Europy. Prowadzenie dał gospodarzom William Gomes w 11. minuta, ale po niespełna 120 sekundach było już 1:1. W kuriozalny sposób piłkę do własnej bramki posłał Martim Fernandes. Szerzej o tym piszemy TUTAJ.
Niedzielna potyczka też zaczęła się od trafienia samobójczego. Tym razem wynik otworzyli w taki sposób rywale Porto. Była 32. minuta, gdy własnego golkipera pokonał Xeka.
Jeszcze przed przerwą prowadzenie gości podwyższył Pepe. Wcześniej arbiter nie uznał bramki Deniza Gula. Napastnik "Smoków" zagrywał w tej akcji ręką.
Po zmianie stron oba zespoły zadały jeszcze po jednym ciosie. Trzecią bramkę dla Porto zdobył Victor Froholdt. A honorowym trafieniem odpowiedział Yanis Begraoui.
Bednarek z Kiwiorem zaliczyli całe spotkanie. Pietuszewski został zdjęty z murawy po godzinie gry. Dziewięć minut wcześniej został ukarany żółtą kartką.
Teraz drużyna Polaków skupia się już tylko na zbliżającej się batalii o półfinał LE.
- Pokazaliśmy, że potrafimy grać skuteczną piłkę na trudnych boiskach. Zrobiliśmy to już w Stuttgarcie oraz przeciwko Benfice i Sportingowi. Jesteśmy drużyną, która nie zna strachu. Dzięki temu wierzymy w to, co robimy. Jesteśmy bardzo, bardzo silną drużyną - mówił Bednarek po pierwszym starciu z angielskim rywalem.
Rewanżowy mecz Nottingham Forest - FC Porto w najbliższy czwartek (21:00). Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.