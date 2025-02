Znów to zrobił. To już siódmy raz. Polak szaleje za granicą i wysyła sygnał Probierzowi

Jakub Kałuziński jest piłkarzem Antalyasporu od lipca 2023 roku. W pierwszym sezonie rozegrał dla tureckiego klubu 35 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Był to bardzo skromny wynik, ale w tym sezonie nasz pomocnik prezentuje się już zdecydowanie lepiej. Przed meczem z Kasimpasą miał na koncie sześć asyst, a jego drużyna walczyła, by zbliżyć się do ósmego miejsca w tabeli, które zajmował rywal. Polak pomógł swojemu zespołowi w odniesieniu zwycięstwa i sam po raz kolejny pokazał się ze znakomitej strony.

