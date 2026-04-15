Znów głośno o polskim trio w Porto. Specjalna akcja, klub ogłosił

Jan Bednarek i Jakub Kiwior od początku sezonu 2025/26 reprezentują barwy FC Porto. Natomiast Oskar Pietuszewski dołączył do portugalskiego giganta na początku stycznia. Cała trójka stanowi o sile "Smoków". Bednarek i Kiwior chwaleni są za waleczność i nieustępliwość w defensywnie, a Pietuszewski za technikę i przebojowość w ataku.

FC Porto jest liderem ligi portugalskiej z dorobkim 76 punktów. Drugi Sporting Lizbona traci pięć "oczek". Zespół Polaków jest także w grze o półfinał Ligi Europy. W czwartek powalczy w rewanżu z Nottingham Forest (w pierwszym meczu było 1:1). Tekstową relację "na żywo" będziecie mogli śledzić od godz. 21:00 w Interii Sport.

FC Porto ogłosiło ws. Polaków. Specjalna akcja

Tymczasem w środowe popołudnie portugalski klub wydał nieoczkiwany komunikat o Polakach i dla Polaków. "W internecie jest już dostępna nowa kolekcja FC Porto x Polska. Z kolei od czwartku będzie można nabyć koszulki w sklepach klubowych. Ta kolekcja buduje most między FC Porto, a Polską. Jest ona stworzona przez jej bohaterów i ich historię, którą wspólnie budują w naszym klubie" - czytamy.

To niesamowite uczucie. Jesteśmy w bardzo dużym klubie i posiadanie tak wyjątkowej kolekcji jest fantastyczne

Kiwior z kolei podkreślił, że jest "zaskoczony i wdzięczny". - Każdy z nas ma element, który nas reprezentuje. Uwielbiam detale na wszystkich koszulkach i mam nadzieję, że odniesie sukces w Polsce - dodał.

Najmłodszy z Polaków również wyraził swoją wdzięczność. - Bardzo podobają mi się detale, zwłaszcza nawiązanie do Białegostoku. To wyjątkowa kolekcja dla kibiców w Portugalii i w Polsce - przyznał.

Jan Bednarek i Jakub Kiwior docenieni po meczu Santa Clara - FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP

Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Miguel RIOPA / AFP AFP

Sensacyjna porażka Porto. Tak potraktowano Polaków Miguel RIOPA / AFP / Jose Salgueiro / Jose Salgueiro / DPPI via AFP AFP

Ostatni trening Bayernu Monachium przed meczem rewanżowym w Lidze Mistrzów. WIDEO associated press © 2026 Associated Press - zdjęcia