Znów głośno o polskim trio w Porto. Specjalna akcja, klub ogłosił
Polacy stanowią o sile FC Porto. Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski są chwaleni przez dziennikarzy, ekspertów i kibiców. "Smoki" zmierzają po triumf w lidze portugalskiej, a także mają szanse na końcowe zwycięstwo w Lidze Europy. Tymczasem klub wydał komunikat ws. reprezentantów Polski.
Jan Bednarek i Jakub Kiwior od początku sezonu 2025/26 reprezentują barwy FC Porto. Natomiast Oskar Pietuszewski dołączył do portugalskiego giganta na początku stycznia. Cała trójka stanowi o sile "Smoków". Bednarek i Kiwior chwaleni są za waleczność i nieustępliwość w defensywnie, a Pietuszewski za technikę i przebojowość w ataku.
FC Porto jest liderem ligi portugalskiej z dorobkim 76 punktów. Drugi Sporting Lizbona traci pięć "oczek". Zespół Polaków jest także w grze o półfinał Ligi Europy. W czwartek powalczy w rewanżu z Nottingham Forest (w pierwszym meczu było 1:1). Tekstową relację "na żywo" będziecie mogli śledzić od godz. 21:00 w Interii Sport.
FC Porto ogłosiło ws. Polaków. Specjalna akcja
Tymczasem w środowe popołudnie portugalski klub wydał nieoczkiwany komunikat o Polakach i dla Polaków. "W internecie jest już dostępna nowa kolekcja FC Porto x Polska. Z kolei od czwartku będzie można nabyć koszulki w sklepach klubowych. Ta kolekcja buduje most między FC Porto, a Polską. Jest ona stworzona przez jej bohaterów i ich historię, którą wspólnie budują w naszym klubie" - czytamy.
To niesamowite uczucie. Jesteśmy w bardzo dużym klubie i posiadanie tak wyjątkowej kolekcji jest fantastyczne
Kiwior z kolei podkreślił, że jest "zaskoczony i wdzięczny". - Każdy z nas ma element, który nas reprezentuje. Uwielbiam detale na wszystkich koszulkach i mam nadzieję, że odniesie sukces w Polsce - dodał.
Najmłodszy z Polaków również wyraził swoją wdzięczność. - Bardzo podobają mi się detale, zwłaszcza nawiązanie do Białegostoku. To wyjątkowa kolekcja dla kibiców w Portugalii i w Polsce - przyznał.