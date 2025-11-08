Znów głośno o Marciniaku, najpierw hit w Lidze Mistrzów, a teraz to. Klamka zapadła

Szymon Marciniak to bez najmniejszych wątpliwości obecnie jeden z najbardziej cenionych arbitrów piłkarskich na świecie. Na swoim koncie ma on m.in. pracę przy finale mistrzostw świata czy finale Ligi Mistrzów, a kolejnych zaproszeń do prowadzenia potyczek we wspomnianych prestiżowych rozgrywkach europejskich niezmiennie mu nie brakuje.

44-latek, chociażby ostatnio był rozjemcą w starciu między Manchesterem City a Borussią Dortmund (i trzeba przyznać, że o jednej z jego decyzji było naprawdę głośno). Teraz przed nim kolejny hit, choć... w nieco innym zakątku świata.

Szymon Marciniak posędziuje hit w Arabii Saudyjskiej. Mistrz kraju kontra triumfator azjatyckiej Ligi Mistrzów

Jak bowiem poinformował związany z redakcją TVP Sport były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski, Marciniak w tę sobotę poprowadzi starcie Al-Ittihad - Al-Ahli w Saudi Pro League.

Jest to współzawodnictwo o tyle ciekawe, że mówimy tu o zmaganiach obecnego mistrza kraju z triumfatorem azjatyckiej Ligi Mistrzów, więc mimo faktu, że obie drużyny w nową kampanię weszły z pewnymi trudami, to jest to - patrząc lokalnie - widowisko wielkiego kalibru.

W zespole Marciniaka na ten mecz mają znaleźć się - w roli asystentów - Arkadiusz Wójcik oraz Tomasz Listkiewicz, za VAR ma z kolei odpowiadać Tomasz Kwiatkowski. Jak przypomniał Rostkowski, najpopularniejszy polski arbiter od dłuższego czasu otrzymuje propozycje podpisania stałego kontraktu w Arabii Saudyjskiej.

Al-Ittihad kontra Al-Ahli. Szykuje się bardzo zacięta rywalizacja

Al-Ahli to obecnie szósty zespół w tabeli SPL, Al-Ittihad zajmuje z kolei ósmą pozycję. Obie ekipy dzielą zaledwie dwa punkty, więc w przypadku triumfu gospodarzy może tu dojść do pewnej roszady w klasyfikacji.

Pierwszy gwizdek rozbrzmi tu 8 listopada o godz. 18.30.

