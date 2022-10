Zniszczenie Mostu Kerczeńskiego trafiło do memów piłkarskich

Wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego i chociaż początkowo Rosja zajęła sporo terytorium zaatakowanego kraju, to jednak ostatnio szala przechyla się na korzyść Ukraińców. Niszczą oni coraz więcej rosyjskiego sprzętu, odnoszą kolejne sukcesy i wyzwalają miejscowości. Na Morzu Czarnym, gdzie od lat Rosja okupuje Krym, zatopili już rosyjski krążownik "Moskwa" (poszedł na do 14 kwietnia), a teraz zniszczony został ważny Most Kerczeński, ważny z prestiżowego punktu widzenia obiekt łączący Półwysep Krymski z Półwyspem Tamańskim.

Przypomnijmy, że 31 lipca 2018 Unia Europejska nałożyła sankcje na sześć przedsiębiorstw uczestniczących w budowie mostu. Rada Unii Europejskiej uznała, że most został wzniesiony z naruszeniem prawa międzynarodowego, na nielegalnie anektowanym przez Rosję Krymie i "ma na celu osłabienie integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy.

Zniszczenie mostu jest tak ważnym wydarzeniem i doniosłym propagandowo sukcesem, że trafił on do memów, także piłkarskich. Artiom Dowbyk - reprezentant Ukrainy, który gra w Dnipro FC przygotował na Instagramie taki oto film, w którym połączył zniszczenie mostu ze swoim strzałem.

Pod postem znalazło się wiele patriotycznych haseł. Ludzie piszą "Sława Ukrainie" i inne podobne hasła. Jeden z czytelników jednak narzeka. "Spodziewałem się pięknego trafienia, a tu spada most. Rozczarowanie" - napisał, dodając uśmieszek.