27 lipca media obiegła przykra wieść o śmierci Jacka Ochmana, byłego prezesa Znicza Pruszków w latach 2016-2021, a prywatnie ekspartnera oraz ojca córki Sylwii Bomby, celebrytki oraz uczestniczki dwunastej edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Drugoligowy klub piłkarski we wpisie w mediach społecznościowych pożegnał byłego działacza, który przez długi czas stanowił ważny punkt klubu.

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci Jacka Ochmana. Byłego Prezesa MKS Znicz Pruszków, wieloletniego działacza naszego Klubu i wielkiego fana piłki nożnej. Wyrazy współczucia składamy Mamie i dzieciom. Do zobaczenia Prezesie na niebiańskiej trybunie! - napisano.

O tym, jaki był Jacek Ochman, opowiedział pracownik działu marketingu Znicza.

Znicz Pruszków dopytywany o przyczynę śmierci Jacka Ochmana. Jasny przekaz klubu

W Pruszkowie informacja o śmierci Ochmana została przyjęta z ogromnym, niemiłym zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się, że mężczyznę przyjdzie pożegnać tak szybko. Zmarł w wieku zaledwie 49 lat. Natomiast nikt z klubu nie chce mówić głośno o przyczynie śmierci mężczyzny. Powód jest prosty.

Odszedł prezes i przyjaciel naszego klubu. To dla nas szok i niedowierzanie. Z szacunku do pogrążonych w żałobie członków rodziny, mamy i dzieci, nie będziemy wypowiadać się na temat przyczyny śmierci śp. Jacka - przekazał Plotkowi przedstawiciel działu marketingu Znicza.

Ochmana wspominają bardzo pozytywnie i z ogromną sympatią. Podkreślają jego wkład w rozwój klubu. "W odniesieniu do słów pani Sylwii Bomby na portalach plotkarskich - możemy jedynie powiedzieć, że Jacek był cudownym człowiekiem i godnym naśladowania partnerem biznesowym. Wszystko, co osiągnął, jest pokłosiem jego ciężkiej, wieloletniej pracy" - wyjaśniono i dodano, że mężczyzna angażował się w akcje charytatywne, na które nie szczędził grosza oraz uwagi. Pomagał też w rozwoju młodych piłkarzy.

Bomba i Ochman mieli poznać się... w centrum handlowym. Szybko między nimi zaiskrzyło i zaczęli się ze sobą umawiać. W 2018 roku na świat przyszła ich córka, Antosia. Z kolei w lipcu 2021 roku do mediów trafiła informacja o tym, że rodzice dziewczynki rozstali się. "Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie" - potwierdziła wówczas celebrytka.

Zdjęcie Jacek Ochman przez wiele lat związany był ze Zniczem Pruszków / Kacper Piwnicki / Newspix

