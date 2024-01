Znany trener w środku szalonego planu. To byłby szokujący ruch

Herve Renard w piłkarskim świecie najbardziej zasłynął, gdy do sieci trafiła jego przemowa z przerwy w trakcie meczu między Arabią Saudyjską. Francuz wykazał się w tamtym momencie wielkim temperamentem, umiejętnością trafienia do swoich zawodników i niesamowitymi umiejętnościami motywacyjnymi. Renard wówczas natchnął swoich zawodników do niesamowitej gry i poprowadził Arabię Saudyjską do zwycięstwa z przyszłymi mistrzami świata.