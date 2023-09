Znany piłkarz walczy o życie w szpitalu. "Jego stan jest bardzo poważny"

Artem Miłewski to ukraiński piłkarz pochodzenia białoruskiego, który w 2006 roku wraz z reprezentacją Ukrainy doszedł aż do ćwierćfinału mistrzostw świata. 38-latek może pochwalić się niezwykle bogatym CV, w przeszłości występował bowiem w barwach takich klubów jak m.in. Dynamo Kijów , FK Tosno i Dynama Brześć. Od 2021 roku reprezentant Ukrainy jest natomiast zawodnikiem FK Mynaj.

Jeszcze kilka lat temu ukraińskie media zachwycały się Miłewskim i twierdziły, że jest on godnym następcą legendarnego Andrija Szewczenki. Wiosną tego roku stało się jednak jasne, że 38-letni piłkarz raczej nie osiągnie tak imponującym rzeczy w piłce nożnej. Gwiazdor pojawił się na meczu Dynamo - Ingulets. Wówczas pojawiły się spekulacje na temat problemów piłkarza. Po zachowaniu Miłewskiego dziennikarze wywnioskowali bowiem, że ma on problemy z nadużywaniem alkoholu.

Pogłoski te potwierdziły się we wrześniu tego roku. Wówczas reprezentant Ukrainy zamieścił w mediach społecznościowych nagranie i poinformował kibiców o wyjątkowym konkursie, w którym do wygrania były m.in. piłka i koszulka z jego autografem. Na tym wideo 38-latek zataczał się, miał problemy z wyraźnym wypowiadaniem słów przed kamerą i nie wyglądał najlepiej. Wpis dość szybko został usunięty a cała ta sytuacja mocno zaniepokoiła kibiców, którzy zaczęli alarmować o coraz to gorszym stanie swojego idola.