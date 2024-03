Pablo Osvaldo w trakcie swej kariery grał dla reprezentacji Włoch, a także wielu znanych europejskich klubów, takich jak AS Roma czy Inter Mediolan. Piłkarz w 2016 roku w wieku 30 lat niespodziewanie zakończył karierę. Stwierdził wówczas w rozmowie z "La Gazettą dello Sport, że "woli pić piwo i robić grilla niż grać w piłkę". Kto wie, czy nie był to początek jego choroby, z którą teraz się zmaga? Jest z nim naprawdę źle, o czym on sam opowiada nagraniu wideo. - Nie wstaję z łóżka, nie wychodzę z pokoju, nie jem - mówi były napastnik.