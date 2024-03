Znany piłkarz opuszcza więzienie. Ten moment pokazują dzisiaj wszyscy [WIDEO]

Dani Alves został skazany za gwałt, którego miał się dopuścić w grudniu 2022 roku w jednym z nocnych klubów Barcelony . Zawiadomienie złożyła 23-letnia kobieta. Piłkarz trafił do aresztu, w którym przebywał nieprzerwanie od 20 stycznia ubiegłego roku aż do teraz.

Sąd zgodził się, by 40-latek na drugą rozprawę oczekiwał na wolności. Warunkiem była kaucja w wysokości miliona euro. Skazanemu odebrano hiszpański i brazylijski paszpor t. Ma zakaz zbliżania się i kontaktowania się z ofiarą. Co tydzień musi meldować się w sądzie regionalnym .

Dani Alves czeka na rozprawę apelacyjną. Nadal grozi mu wyrok 15 lat więzienia

Sąd Apelacyjny może przychylić się do tych wniosków i zaostrzyć wcześniej wymierzoną karę .

- On w zasadzie nie wychodzi - mówił w wywiadzie dla hiszpańskiej telewizji. - Do centrum sportowego udaje się tylko wtedy, gdy może zagrać przeciwko więźniom z innego skrzydła. Jeśli nie ma takiej opcji, to zostaje w swoim skrzydle albo przesiaduje w świetlicy i wpatruje się w telewizor. Jest nienaturalnie wychudzony i wygląda na bardzo smutnego.