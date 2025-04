Znany komentator odchodzi z Canal+. "Kilka kwestii, o których nie chcę mówić"

Śmiało można powiedzieć, że Tomasz Ćwiąkała to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce. W zeszłej dekadzie związany był m.in. z portalem "Weszło" czy telewizją "Eleven Sports", gdzie komentował mecze La Liga. W 2019 roku Ćwiąkała przeniósł się do redakcji "Canal+ Sport". Tam również miał okazję pracować przy lidze hiszpańskiej, a oprócz tego - szczególnie w tym sezonie - mogliśmy go usłyszeć podczas transmisji hitów Ekstraklasy czy Ligi Mistrzów. Reklama

Nic nie wskazywało na to, że 36-latkek w najbliższym czasie może opuścić drużynę Canal+Sport. A tak właśnie się stało. "Tak, po sezonie odchodzę z Canal+ i to dla mnie najtrudniejsza decyzja w życiu. Dziękuję bardzo Michałowi Kołodziejczykowi i Marcinowi Rosłoniowi i całej ekipie za te wszystkie lata, to była przyjemność i zaszczyt. Dziękuję również Widzom, a teraz będziecie mogli sobie ode mnie odpocząć" - pisał dokładnie 15 marca w mediach społecznościowych. Chwilę później nagrał również specjalny film, w którym tłumaczył powody tej decyzji.

Dlaczego Ćwiąkała odchodzi z Canl+Sport? Powiedział to wprost

W ostatnich dniach Tomasz Ćwiąkała ponownie poruszył temat swojego odejścia z popularniej stacji. Zagościł w podcaście "W cieniu sportu" realizowanym przez "Przegląd Sportowy Onet", w którym nieco bardziej szczegółowo wyjaśnił, dlaczego od przyszłego sezonu kibice nie usłyszą jego głosu w trakcie spotkań Barcelon czy Realu Madryt. - To decyzja, która chodziła mi po głowie od dwóch lat, tak naprawdę. Tylko za każdym razem zwyciężała chęć komentowania i fakt, że w redakcji była super atmosfera. Często ludzie szukają jakiegoś drugiego dna, a tutaj nie było tego drugiego dnia - powiedział wprost, chwaląc jeszcze obecnego pracodawcę. Reklama

Okazuje się, że dziennikarz w pełni chce poświęcić się pracy przy swoim kanale na platformie YouTube, który na ten moment subskrybuje 254 tys. użytkowników. Ćwiąkała nie ukrywa, że kwestie finansowe także wpłynęły na jego ostateczną decyzję.

Na tym etapie życia, przy mojej obecnej sytuacji zawodowej, gdzie zarabiam więcej na YouTube, bo nie ma co ukrywać i robić z tego tajemnicy, plus sytuacji prywatnej, gdzie chodziło o kilka kwestii, o których nie chcę mówić, plus kwestia posiadania czteroletniego syna... ciężko było to wszystko spiąć ~ mówił Ćwiąkała.

- Doszedłem do wniosku, że trzeba kliknąć nie reset, nie stop, ale ja to traktuję jako pauzę (...) Widziałem wiele upadków w mediach i stąd wynika moja pokora, wolę twardo stąpać po ziemi. Chciałbym kiedyś do tego (komentowania - red.) wrócić, ale na ten moment potrzebuję chwili oddechu. Ale nie oznacza to, że będę się wylegiwał! - dodał, zradzając że na jego kanale pojawi się jeszcze więcej jakościowych treści piłkarskich, ale również... artystycznych! - Może jacyś artyści hip-hopowi, ludzie kina, nie wykluczam czegoś takiego - ujawnił.

