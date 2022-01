W sobotę pojawiła się informacja, że czterech piłkarzy PSG zostało zakażonych koronawirusem. Dzień później w oficjalnym komunikacie podano nazwiska zawodników - to Juan Bernat, Sergio Rico, Nathan Bitumazala i Lionel Messi.



Jak można było się spodziewać, szczególnie infekcja tego ostatniego odbiła się szerokim echem. W sieci rozpoczęło się poszukiwanie "winnego" takiego stanu rzeczy. Internauci namierzyli "złoczyńcę" jeszcze tego samego dnia.



Ich wybór padł na znanego DJ-a, Fera Palacio. To on pod koniec ubiegłego roku spotkał się z Messim podczas jednego ze świątecznych spotkań. Wcześniej brał udział w gali Coscu Army Awards, po której u jego uczestników stwierdzono liczne przypadki Covid-19.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ogromny mural z wizerunkiem Lionela Messiego powstał w Rosario. WIDEO INTERIA.TV



"Właśnie wstałem i widzę, że przysłano mi dużo wiadomości. Jestem "trendy" na Twitterze, ponieważ Messi uzyskał pozytywny wynik testu na Covid. Piszą, że to ja go zaraziłem i nazywają mnie mordercą. Mam wiele bardzo wiele równie agresywnych komentarzy. Wczoraj sam zrobiłem test, bo wybieram się do Urugwaju. I nie mam Covida" - napisał w mediach społecznościowych Fer Palacio.



Messi przebywa w izolacji w rodzinnym Rosario. Do Francji wróci tylko wtedy, jeśli kolejny wynik testu da wynik negatywny. Bez niego PSG zagra w poniedziałek w krajowym pucharze z Vannes Olympique Club oraz w Ligue 1 z Lyonem w następną niedzielę.

UKi