Za lokalem Team Spirit stoją Sławomir Peszko, Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Kuświk i Duszan Kuciak.

W nowym miejscu na kulinarnej mapie Trójmiasta będzie można dobrze zjeść, a przy okazji obejrzeć mecz w doborowym towarzystwie.

W wakacyjny czas ulica Bohaterów Monte Cassino, popularny "Monciak", to obowiązkowe miejsce spaceru dla licznych turystów. Świeżo otwarta restauracja znajduje się w prestiżowym miejscu na końcowym fragmencie jednego z najbardziej znanych deptaków w kraju.

Na łamach lokalnego portalu Trójmiasto.pl, Karolina Cierniak, organizatorka lokalu mówi:

- Pomysł wziął się ze scalenia dwóch pasji: do kuchni i do sportu. Obydwie to wielkie wyzwanie wymagające ciężkiej pracy, dyscypliny i miłości do tego, co się robi. Udało nam się je połączyć i zebrać równie zaangażowaną ekipę. Bo to ludzie tworzą to miejsce, zarówno ci, którzy z nami pracują, jak i ci, którzy nas odwiedzają i wspierają. Możemy się pochwalić, że za sportowym aspektem lokalu stoją wybitni piłkarze: Jakub Wawrzyniak, Sławomir Peszko, Duszan Kuciak oraz Grzegorz Kuświk. Team Spirit to miejsce, które jednoczy poprzez wspólne jedzenie, oglądanie wydarzeń sportowych i miłe spędzanie czasu. Można poczuć ducha jednej drużyny.