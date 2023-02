" Marca " podaje, że wyniki gali FIFA The Best jest są już pewne. Najlepszym zawodnikiem roku zostanie Lionel Messi , który w 2022 roku zdobył swoje upragnione mistrzostwo świata z reprezentacją Argentyny .

Benzema pokrzywdzony? Tak twierdzi "Marca"

Hiszpański dziennik twierdzi, że Messi znajdzie się na pierwszym miejscu tuż przed Karimem Benzemą, który został pokrzywdzony przez fakt, że piłkarze byli oceniani za okres od 8 sierpnia 2021 roku do 18 grudnia 2022 roku - obejmował on więc mundial, na którym napastnik Realu Madryt ostatecznie nie odegrał żadnej kluczowej roli. To właśnie Mistrzostwa Świata były kluczowym kryterium przy ocenie w tegorocznym plebiscycie. Trzecie miejsce na podium zajmie Kylian Mbappe.