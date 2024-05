Znamienny ruch Kyliana Mbappe. Francuz skontaktował się z legendą Realu Madryt

Kylian Mbappe prawdopodobnie rozgrywa swoje ostatnie miesiące w barwach Paris Saint-Germain . Problem w tym, że takie słowa w kontekście Francuza wypowiadano już kilka razy w poprzednich latach. Gwiazdor od 2021 roku zdaje się być bardzo blisko odejścia z francuskiego giganta. Wówczas skrzydłowy oficjalnie przyznał, że jego pragnieniem jest odejście z PSG w letnim oknie transferowym 2021. - Uznałem, że moja przygoda jest zakończona. Chciałem znaleźć coś innego. Byłem w lidze francuskiej od 6-7 lat. Spróbowałem dać Paryżowi, co mogłem i myślę, że poszło nam dobrze. Chciałem odejść do Realu Madryt - mówił wówczas.

Do transferu nie doszło, mimo tego, że Real był w stanie zapłacić za Francuza olbrzymie pieniądze. Florentino Perez miał wysłać do Paryża ofertę, która przekraczała 200 milionów euro. Prezes Paris Saint-Germain nawet na nią nie odpowiedział, mimo tego, że Mbappe pozostawał już ledwie rok ważnej umowy, więc ryzykował stratę tak wielkiej gwiazdy za darmo. Po tej deklaracji z jesieni 2021 roku wydawało się, że po odrzuceniu oferty ze strony Realu, sezon 2021/2022 będzie ostatnim dla Francuza w Paryżu.

Mbappe zgłosił się do Ramosa. Wielka transakcja

Gwiazdor według wszystkich wiarygodnych mediów decyzję odnośnie swojej przyszłości już podjął. Od sezonu 2024/2025 w końcu będzie występował regularnie w koszulce "Królewskich" i razem z Viniciusem Juniorem oraz Judem Bellinghamem stworzą zabójczy atak . Już tak naprawdę wszystko na to wskazuje, a kolejne informacje przekazuje cenione hiszpańskie "Vozpopuli".

Według dziennikarzy tego portalu Kylian Mbappe rozpoczął już poszukiwania domu w Madrycie i w tym celu zgłosił się do Sergio Ramosa, który przecież w stolicy Hiszpanii grał i mieszkał przez ponad dekadę. Zdaniem tego medium Francuz chce odkupić od Hiszpana jego rezydencję w dzielnicy La Moraleja. Panowie mieli dojść błyskawicznie do porozumienia, a koszt całej operacji to aż 18 milionów euro. Mówi się, że Mbappe ma w planach zakup kolejnego domu w Hiszpanii.