Leo Messi do MLS? Może powtórzyć się scenariusz znany z przypadku Davida Beckhama

By jednak urzeczywistnić marzenie o ściągnięciu do MLS takiej megagwiazdy, jak Leo Messi, Amerykanie muszą mieć na to odpowiedni pomysł. Jak twierdzi "El Mundo Deportivo", tym pomysłem ma być skopiowanie scenariusza znanego z historii transferu Davida Beckhama do MLS. Chodzi o to, by czynnikiem atrakcyjnym w tej ofercie była nie tylko sama pensja - chodzi też o stworzenie piłkarskiemu gwiazdorowi możliwości i okazji do rozwoju biznesowego.