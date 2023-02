Znaleźli najlepszy sposób, by uczcić pamięć legendy Wisły

Iwan był znakomitym piłkarzem. Wielu kolegów z boiska wspominało, że miał niezwykły talent. Widzieli to też w Wiśle - w pierwszej lidze zadebiutował już w wieku 17 lat. Grał w niej przez dziewięć lat i zdobył m. in. mistrzostwo Polski. Wystąpił w niej w 227 meczach i zdobył 81 goli. Kolejne sukcesy - trzy tytuły - wygrał z Górnikiem Zabrze. To jednak Wisła zawsze była najbliższa jego sercu. Przez pewien czas pracował też w krakowskim klubie jako asystent.