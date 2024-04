FC Barcelona już za trzy tygodnie może być w sytuacji, w której kibice będą chcieli absolutnie zapomnieć o trwającym sezonie. Dotychczasowe występy zespołu z pewnością są dalekie od zadowalających, bo "Blaugrana" plasuje się na drugim miejscu w tabeli La Liga ze stratą ośmiu punktów do liderującego Realu Madryt . Do rozegrania pozostało zaledwie osiem meczów, w tym El Clasico, które zaplanowane jest na 21 kwietnia. Przed klasykiem hiszpańskiej piłki Barcelonę czeka wielki dwumecz.

Frenkie de Jong gotowy na mecz z PSG. Wielkie wzmocnienie Barcelony

Mowa o Pedrim i Frenkiem de Jongu. Ich powrót przewidywano właśnie na okolice połowy kwietnia. To oznaczało, że rozpoczęła się walka z czasem, aby doprowadzić ich do gotowości meczowej na pierwszy mecz z PSG. O ile w przypadku Hiszpana to zawsze jest niewiadomą, bo ma on dużą skłonność do kontuzji mięśniowych, o tyle u Holendra sprawa była prostsza, bo doznał urazu mechanicznego kostki i ten cel w postaci występu na wielkiej paryskiej scenie nie wydawał się niemożliwy do realizacji.