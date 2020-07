Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o wycofaniu się z rozgrywek Ekstraligi kobiet dwóch zespołów. Tym samym zamiast TS Mitech Żywiec oraz AZS PWSZ Wałbrzych, miejsca w lidze zachowają kluby, które są sklasyfikowane na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych w tabeli.

O zmianach w Ekstralidze kobiet poinformował Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. W związku z niespełnianiem zasad uzupełniania klas rozgrywkowych, z ligi wycofały się dwa zespoły.

Od teraz w Ekstralidze nie zagrają TS Mitech Żywiec oraz AZS PWSZ Wałbrzych. Tym samym miejsce w lidze zachowają kluby, które zostały sklasyfikowane na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych w tabeli rozgrywek oraz spełniające warunek w postaci posiadania licencji na udział w rozgrywkach tej klasy.

W sezonie 2020/2021 będą uczestniczyć zatem kluby z 11. i 12. miejsca tabeli sezonu 2019/2020. Są to KKP Bydgoszcz oraz LKS Rolnik B. Głogówek.

Miejsce w I lidze kobiet zachowają zaś kluby, które zajęły 6. miejsca w tabelach grup I ligi kobiet w sezonie 2019/2020, czyli MUKS Praga Warszawa, a także KS SWD Wodzisław Śląski.

"Klub w dalszym ciągu nie jest w stanie spełnić warunków wymaganych do udziału w rozgrywkach" - napisano na stronie żywieckiej drużyny, która po 11 latach żegna się z rozgrywkami kobiet na najwyższym poziomie.

Część zawodniczek zdecydowała się na opuszczenie klubu. W niektórych przypadkach piłkarki znalazły dla siebie miejsce w szeregach innych zespołów.

