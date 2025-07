Zmiany na lepsze

Warszawski klub ma już za sobą dwa spotkania i niespodziewanie widoczny jest nadspodziewanie dobry i szybki efekt. O ile tydzień temu w meczu podczas eliminacji Ligi Europy z Aktobe istotnej zmiany nie było widać, to już mecz o Superpuchar Polski zrobił na mnie duże wrażenie. W całej rundzie wiosennej nie widziałem ekipy z Łazienkowskiej wyglądającej tak korzystnie. Nawet w wygranym spotkaniu z Chelsea w Lidze Konferencji Legia nie prezentowała się tak przekonująco, jak w niedzielę w Poznaniu. Co konkretnie rzuciło mi się w oczy?

Przede wszystkim dyscyplina taktyczna. Widzieliśmy fragmenty przemowy trenera Edwarda Iordanescu, który stanowczo mówił do piłkarzy: "oczekuję od was, że będziecie walczyć o każdy metr boiska, będziecie walczyć o każdy centymetr". Po raz pierwszy od nie wiadomo kiedy tak rzeczywiście było - przez założony przez Legię pressing Lech miał kłopot z wyjściem z własnej połowy. I w tym pressingu była synchronizacja, a nie pozory gry, kiedy jeden pobiegnie do przodu, dwóch pozostałych będzie udawać, że rusza, w efekcie czego powstaną dziury w poszczególnych formacjach. A tak niestety wyglądało to za kadencji Goncalo Feio, który niby wymagał tego samego co jego następca, ale najwyraźniej zawodnicy mentalnie nie byli do takiej gry przekonani i przygotowani.

Jeszcze za wcześnie na zbyt daleko idące pochwały, ale kiedy w niedzielę oglądałem Legię, przychodziła mi do głowy jedna myśl - o to właśnie chodzi. A przecież Iordanescu do niedzieli dysponował składem wcale nie lepszym od tego, jaki miał jego poprzednik. Nie mógł skorzystać z kilku graczy kontuzjowanych (Vinagre, Goncalves), ze składu został wycofany Oyedele (sprzedany właśnie do Strasbourga). Z nowych zawodników obiecujący epizod zaliczył Petar Stojanović. I to tyle. A jednak drużyna zagrała na miarę swojego potencjału. I na tym polega klasa trenera - potrafi stworzyć z piłkarzy zgrany i dobrze rozumiejący się kolektyw.

Po pierwszym meczu z Aktobe pisałem w tym miejscu, że Legię pod wodzą Iordanescu można tak na szybko można pochwalić za to, że gra przede wszystkim do przodu, nie zwleka z rozgrywaniem piłki do boków. To samo, a nawet w jeszcze większym stopniu można powiedzieć o występie w Superpucharze. Była gra kontaktowa, było sporo prostopadłych piłek (piękna asysta Elitima przy bramce Szkurina). Nie było kunktatorstwa, nie było zachowawczej gry, a przecież warszawska drużyna występowała na wyjeździe i mierzyła się z mistrzem Polski. Legioniści wyglądali, jakby byli o dwa kilo lżejsi od rywali.

Mam nadzieję, że wszystkie te atuty zobaczymy w czwartek w rewanżowym spotkaniu eliminacji LE w Kazachstanie.

A teraz o kolejnej zmianie. W czwartek ma się oficjalnie zakończyć farsa pod tytułem: Cezary Kulesza wybiera nowego selekcjonera. Chciałoby się spuścić zasłonę milczenia nad tym przeciągającym się procesem, ale trudno też przejść obok tego obojętnie. Dlaczego prezes PZPN tyle czasu zwlekał, żeby wybrać na to stanowisko najsensowniejszego szkoleniowca, który pozostawał bez pracy od trzech miesięcy. Po co był ten show ze staraniami się i ogłaszaniem, że faworytem Kuleszy jest Maciej Skorża, chociaż od początku było wiadomo, że ta opcja jest nierealna. Nie rozumiem jaki sens miało granie nazwiskiem trenera japońskiej drużyny Urawa Red Diamonds i szafowanie kwotami, które PZPN jest w stanie na niego wyłożyć.

Jeśli informacje o nazwisku nowego szkoleniowca i jego sztabu potwierdzą się w czwartek (przy tym szefie związku co do tego nie można mieć stuprocentowej pewności), to mimo tego całego zamieszania, ucieszę się. Od dłuższego czasu powtarzałem, również na łamach Interii, że to najlepsza opcja (z tych krajowych). Wspominałem też Jacka Magierę, ale nie spodziewałem się, że zostanie współpracownikiem Jana Urbana. Będzie więc asystent z prawdziwego zdarzenia, osoba z dużą wiedzą i klasą. Asystentem powinien być taki właśnie szkoleniowiec, który będzie partnerem do dyskusji, a nie "przytakiwaczem" bojącym się mieć odmienne zdanie od selekcjonera. Powinna to być współpraca partnerska, a nie autorytarne rządy jednego człowieka.

Jestem przekonany, że Jan Urban i jego współpracownicy znajdą klucz do tego, by przywrócić naszej reprezentacji odpowiedni prestiż. A prestiż wróci, kiedy w kadrze będzie dobra atmosfera, kiedy wróci szacunek między piłkarzami i sztabem. Kiedy taka błahostka, jak sprawa kapitańskiej opaski zostanie rozwiązana tak, by przestała być tematem.

Urban nie był faworytem Kuleszy, ale to akurat może być atutem nowego szkoleniowca - będzie mu łatwiej oddzielić drużynę od trupy związkowych działaczy, która w ostatnich latach była do niej przyklejona.